В Сети нашли способ бесплатно и навсегда актировать Windows

Одна из таких утилит, которая используется для активирования системы, а именно MAS (Microsoft Activation Scripts), получила обновление, позволяющее активировать Windows навсегда. Похоже, Microsoft не планирует бороться с этой программой.

MAS предназначена для активации всех версий Windows с 7 версии и офисных пакетов, начиная с Microsoft Office 2013. В версии 3.0 добавлен инструмент TSforge, который использует эксплойты для активации ПО.

Этот инструмент воздействует на компоненты Windows DRM, не задействуя традиционные методы активации. По сути, хакеры нашли способ окончательно обойти активацию Windows.

Хотя MAS по всем признакам является пиратской программой, Microsoft не принимает мер против неё. Исходный код MAS размещён на GitHub, и компания могла бы закрыть проект, но не делает этого. Известны случаи, когда сотрудники Microsoft использовали эту утилиту для решения проблем с активацией у клиентов.

Команда разработчиков подробно описала процесс активации для образовательных целей и оценила систему DRM SPP как значительное улучшение по сравнению с защитой Windows XP.

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