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В сети набирает популярность телевизор-салфетница для смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Недавно в социальных сетях вызвало восторг новое устройство — мини-телевизор для смартфона.

Этот аксессуар представляет собой салфетницу в форме старого лампового телевизора, которая также может использоваться как подставка для смартфона. Он идеально подходит для обедов или ужинов, позволяя установить смартфон на столе, не беспокоясь о том, что он упадет.

После еды удобно взять салфетку, вытереть руки, а затем удобно взять смартфон и продолжить свои дела. Телевизор-салфетница универсальна — в отсеке можно поместить как небольшие смартфоны, так и устройства оснащенные большим дисплеем.

Сзади устройства есть отсек для пачки салфеток. Такой держатель салфеток можно заказать в Китае всего за 308 рублей (цена указана без учета доставки).

В сети набирает популярность телевизор-салфетница для смартфона В сети набирает популярность телевизор-салфетница для смартфона В сети набирает популярность телевизор-салфетница для смартфона

 

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