В Сеть запустили все характеристики смартфона Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra на выставке MWC в этом году. Последняя утечка информации от WinFuture раскрывает почти все детали о смартфоне.

Согласно слухам, Xiaomi 14 Ultra будет иметь плоскую заднюю панель и плоский дисплей спереди. Экран будет AMOLED-панелью размером 6,73 дюйма с частотой обновления 120 Гц, разрешением 3200 × 1440, поддержкой HDR10 + и высокой яркостью.

Также говорится, что Xiaomi 14 Ultra может иметь титановую рамку, но для европейского рынка вероятно будут доступны модели с обычными алюминиевыми рамами в черно-белом исполнении. Устройство будет довольно тяжелым, с весом менее 220 граммов.

Одной из ключевых особенностей Xiaomi 14 Ultra будут его камеры. По утечке информации, смартфон будет оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами, включающими широкоугольный, сверхширокий, 3,2-кратный и 5-кратный зум.

Основная камера будет иметь 1-дюймовый сенсор с максимальной диафрагмой F / 1.6 и большими пикселями для лучшего освещения.

Смартфон также будет иметь высокое качество видеосъемки, с поддержкой записи в формате 8K, 4K и замедленной съемки в разрешении 1080p.

Под капотом Xiaomi 14 Ultra будет работать процессор Snapdragon 8 Gen 3. По слухам, в европейской модели будет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, в то время как для других регионов могут быть доступны и другие конфигурации.

Устройство будет иметь аккумулятор емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Среди других функций будут новейшие технологии Wi-Fi и Bluetooth, NFC и защита от воды и пыли IP68.