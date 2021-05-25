В Сеть утекли реальные изображения новых наушников Beats Studio Buds

С запуском iOS 14.6 и tvOS 14.6 компания MacRumors обнаружила изображения новых беспроводных внутриканальных наушников Beats под названием Beats Studio Buds.

Впоследствии Beats Studio Buds были замечены в документах FCC, и теперь MySmartPrice поделился просочившимися изображениями Studio Buds, что дает более четкое представление о дизайне.

Apple выпустила несколько вариантов беспроводных наушников под брендом Beats, но Beats Studio Buds уникальны, потому что в них нет наушников, как в Powerbeats Pro. Beats Studio Buds сравнительно крошечные, их дизайн похож на наушники-вкладыши от таких компаний, как Samsung и Google.

Корпус Beats Studio Buds изображен на изображениях, предоставленных MySmartPrice, с отсутствующими силиконовыми наконечниками и внутренними компонентами, хотя в вырезах в корпусе будут размещаться датчики и другие компоненты. Корпус овальной формы, который будет заряжать Studio Buds, не показан, но ранее он был обнаружен в iOS 14.6.

Дизайн Beats Studio Buds интересен тем, что он похож на то, что мы ожидаем увидеть от AirPods Pro второго поколения. По слухам, следующие «AirPods Pro» будут иметь округлый, компактный дизайн без штоков. Еще неизвестно, когда могут быть выпущены Beats Studio Buds, но, учитывая, что Apple запросила одобрение FCC, мы можем увидеть запуск в ближайшем будущем.