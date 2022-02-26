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В сеть утекли ключевые характеристики флагманских смартфонов Honor Magic4

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Презентация смартфонов состоится 28 февраля, но уже раскрыты их основные характеристики благодаря ресурсу GizmoChina.
Согласно опубликованным данным Honor Magic4 получит 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Magic4 Pro и Magic4 Pro+ будут оснащены 6,67- и 6,78-дюймовыми экранами.

Разрешение у первого будет 2772 x 1344 пикселей, а у второго — 3200 x 1440 пикселей. Младшая модель линейки будет работать на базе процессора Dimensity 9000, тогда как старшие получат Snapdragon 8 Gen 1. Что касается камер, то в них ожидается наличие 50 Мп главного модуля.

У младшей версии ему будет помогать 16-мегапиксельный датчик, а в более дорогих версиях – 50 Мп модуль, причем у последних заявлена поддержка 100-кратного цифрового зума. Кроме этого, сообщается, что в Honor Magic4 будет поддержка 66-ватной зарядки, а у Pro и Pro+ мощность зарядки составит 100 Вт. При этом во всех устройствах предложат аккумулятор на 4 800 мАч.

Honor Honor Magic4
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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