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В сеть утекли характеристики флагмана Vivo X Fold 4

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Инсайдеры раскрыли ключевые характеристики нового складного смартфона Vivo X Fold 4, который обещает стать одним из самых тонких и мощных устройств на рынке.

В сеть утекли характеристики флагмана Vivo X Fold 4

Одной из главных особенностей станет дизайн. Новый Vivo X Fold 4 будет одним из самых тонких складных смартфонов, при этом его батарея емкостью 6000 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки. Устройство также поддерживает беспроводную зарядку и имеет защиту по стандарту IPX8 от воды.

Камеры устройства будут включать три сенсора по 50 мегапикселей. Основной сенсор предназначен для съемки в условиях недостаточного освещения, перископический телеобъектив с 3-кратным зумом подойдет для портретов, а сверхширокоугольный объектив будет идеален для пейзажей.

В Vivo X Fold 4 будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, интегрированные в оба экрана, обеспечат мгновенную разблокировку.

Ожидалось, что устройство появится в продаже в начале 2025 года, но теперь его запуск перенесен на второй квартал. Вопрос о доступности смартфона за пределами Китая остается открытым, однако интерес на домашнем рынке может привести к глобальному запуску.

Пока нет точной информации о цене и дате выхода, но ожидается, что Vivo X Fold 4 станет серьезным конкурентом среди складных девайсов.

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