В Сеть утекли емкости аккумуляторов новых iPhone 13

Серия iPhone 13 от Apple 2021 года может не иметь значительного обновления дизайна, но есть еще много поводов для радости. Ходят слухи, что модели iPhone 13 Pro и Pro Max оснащены гладкими OLED-дисплеями с частотой 120 Гц, все iPhone должны иметь большую емкость для хранения данных, и мы сосредоточимся на увеличении времени автономной работы благодаря батареям большего размера и новому эффективному чипу A15 Bionic.

Будет ли у iPhone 13 время автономной работы дольше?

Да, по словам аналитика Минг-Чи Куо, iPhone 13 будет иметь большую батарею. Куо ранее заявлял, что Apple нашла способ разместить в iPhone 13 более крупные батареи, используя гибкие печатные платы внутри телефона и, таким образом, создав больше места для увеличения емкости батареи.

Мы также слышали сообщения о том, что все модели iPhone 13 могут стать толще на 0,26 мм, возможно, также из-за установки более крупного аккумулятора. Это, а также потенциально более энергоэффективный дизайн нового чипа A15 Bionic предполагает, что модели iPhone 13 должны иметь лучшее время автономной работы по сравнению с iPhone прошлого года.

Какого объема батареи будут у iPhone 13?

Мы слышали несколько слухов об аккумуляторах iPhone 13, в которых говорилось о том, что мАч (миллиампер-час) телефонов будет увеличен. Совсем недавно автор L0vetodream обратил наше внимание на сообщение Weibo — предположительно от популярной станции цифрового чата — который раскрыл емкость аккумуляторов следующих iPhone.

Основываясь на этой утечке, мы ожидаем, что емкость аккумулятора iPhone 13 в мАч будет следующей:

Пока что вся информация, которая у нас есть о будущих моделях iPhone 13, говорит о том, что у них улучшится время автономной работы. Будут ли у этих телефонов проблемы с разрядом батареи, еще предстоит проверить.

Есть ли в iPhone 13 обратная беспроводная зарядка?

В iPhone 13 может быть предусмотрена обратная беспроводная зарядка, согласно отчету, в котором говорится, что новые телефоны будут оснащены большей катушкой для беспроводной зарядки. Катушки большего размера предположительно будут лучше управлять нагревом, а также могут предложить более высокую мощность. Это рассматривается как знак того, что Apple включит обратную беспроводную зарядку на iPhone 13. Эта функция позволит телефонам заряжать другие продукты и аксессуары, такие как AirPods и Apple Watch.

Будет ли iPhone 13 иметь MagSafe?

Ходят слухи, что iPhone 13 будет поставляться с обновленной версией MagSafe. Ожидается, что новые устройства будут иметь более сильные магниты MagSafe. Вероятно, это связано с тем, что некоторые пользователи жаловались, что нынешняя система недостаточно сильна, чтобы надежно удерживать аксессуары, такие как беспроводные зарядные устройства и карточные кошельки. Фактически, предполагается, что одна из причин, по которой Apple будет использовать более крупные катушки беспроводной зарядки для будущих телефонов, заключается в том, чтобы гарантировать, что они правильно работают с большими магнитами.

Какое зарядное устройство будет использовать iPhone 13?

Серия iPhone 12 поддерживает зарядку 20 Вт, и, по слухам, новая линейка iPhone 13 будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт . Это означает, что Apple представит новое зарядное устройство на 25 Вт, которое, вероятно, будет продаваться отдельно.