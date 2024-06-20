В Сеть слили рекламные материалы складного Motorola Razr+ с защитой от воды

Инсайдер под ником MysteryLupin разместил в социальных сетях подробности о раскладушке Motorola Razr+, которая пока официально не была анонсирована.

Он раскрыл информацию о дизайне и ключевых особенностях устройства, включая защиту от воды.

Согласно его данным, Motorola Razr+ будет иметь большой внешний дисплей с очень тонкими рамками, занимающий почти всю верхнюю часть смартфона. В этот дисплей будет врезана двойная основная камера с LED-вспышкой.

Инсайдер также утверждает, что новинка получит класс защиты от воды IPX8, что позволит ей быть погруженной на глубину до 1,5 метра.

Кроме того, устройству приписывается наличие телеобъектива с оптическим зумом (кратность не указана) и программного пакета Moto AI, предназначенного для улучшения качества фотографий и видеозаписей на мобильном устройстве.

Ожидается, что презентация Motorola Razr+ состоится в текущем месяце.