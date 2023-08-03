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В сеть слили полуторачасовой геймплей из беты мобильной Assassin’s Creed

Автор На чтение 2 мин Просмотров 45 Опубликовано

Один из участников бета-тестирования мобильной игры Assassin’s Creed Jade опубликовал на платформе YouTube видео, в котором было продемонстрировано более полуторачасовое геймплейное впечатление от игры. Однако ролик был позже удален с канала этого пользователя. Тем не менее, он был перезалит на страницу «Игромании» в «VK Видео».

В сеть слили полуторачасовой геймплей из беты мобильной Assassin’s Creed

В видео представлены различные аспекты игрового процесса, включая путешествия главного героя Assassin’s Creed Jade по разным локациям древнего Китая, сражения с врагами, выполнение разнообразных заданий и верховая езда на лошади. Интересно отметить, что игра также содержит отсылки к другим частям серии Assassin’s Creed. Например, в одном из фрагментов главный герой попадает в Грецию, где встречает Кассандру — одного из двух возможных героев в Assassin’s Creed Odyssey.

Однако следует учитывать, что Assassin’s Creed Jade все еще находится в процессе разработки, и некоторые аспекты игры могут быть доработаны или изменены к моменту её релиза. В некоторых катсценах также заметны отсутствие анимации и озвучки персонажей.

Точная дата релиза Assassin’s Creed Jade пока не была официально объявлена компанией Ubisoft, однако предполагается, что игра появится на рынке в конце 2023 года или начале 2024 года. Игра будет доступна для загрузки бесплатно через App Store и Google Play.

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