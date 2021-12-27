В сеть слили платные инструменты для скачивания видео с Netflix и других сервисов

Хакер распространил в сети скрипты для скачивания фильмов с популярных сервисов, но просит за это деньги.

Как выяснил портал TorrentFreak, с сеть слили платные инструменты для скачивания видео с Netflix и других сервисов таких как Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, Paramount+ и Apple TV+.

Несмотря на то, что инструменты есть в сети, модуль для дешифровки хакер предлагает купить, связавшись с ним по электронной почте.

Иными словами, несмотря на наличие инструментов, скачать фильм не получится, пока не появится дешифратор.

По словам хакера, у него есть личные мотивы для слива, а точнее он хочет «наказать тех, кто возомнил себя властелинами Discord».

Предполагается, что этим хакер хотел наказать пользователей, которые распространяли инструменты между собой.