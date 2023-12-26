В Сеть слили официальное изображение грядущего смартфона OnePlus 12R

OnePlus Ace 3 будет представлен в Китае 4 января, аналогичный телефон с названием OnePlus 12R выйдет на мировой рынок 23 января.

Чтобы вызвать интерес, OnePlus уже начал раскрывать информацию о Ace 3 в Китае, показывая последнюю версию телефона и новый песочно-золотой цветовой вариант. Однако этот вариант может быть недоступен во всем мире.

Глобальная команда OnePlus пока молчит, но недавняя утечка от информатора Ишана Агарвала раскрывает возможные цветовые варианты для международного OnePlus 12R.

Информатор поделился официальными промо-материалами, на которых показан OnePlus 12R в синем и классическом черном цветах.

Ожидается, что OnePlus 12R будет иметь изогнутый OLED-дисплей размером 6,78 дюймов. Предыдущие отчеты говорят о разрешении экрана 1,5K, частоте обновления 120 Гц и использовании технологии LTPO 4.0 с защитой Gorilla Glass Victus 2.

Устройство будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 2 вместе с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и вариантами хранения 128 ГБ (UFS 3.1) или 256 ГБ (UFS 4.0).

Относительно камеры, сообщается, что OnePlus 12R будет иметь тройную камеру на задней панели с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890 с поддержкой OIS.

К нему будут добавлены сверхширокоугольная камера 8 Мп и макрообъектив 2 Мп. Для селфи будет использоваться камера 16 Мп в вырезе экрана.

Устройство ожидается с аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.