В Сеть слили новые подробности о складном iPhone

На прошлой неделе инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о характеристиках дисплея складного устройства Apple.

Ранее сообщалось, что компания не планирует выпускать горизонтально складывающийся iPhone, а вместо этого создаёт телефон с откидной крышкой. Однако появились новые слухи, которые указывают на то, что Apple готовит складной телефон формата «книжка».

Согласно информации, прототип устройства имеет 5,49-дюймовый внешний экран и 7,74-дюймовый внутренний дисплей, что меньше, чем у конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Fold 6. Внешний дисплей напоминает оригинальный Find N, но шире и короче. В разложенном виде устройство будет выглядеть как мини-планшет.

Инсайдер отметил, что Apple намерена «изменить экосистему складных устройств» с помощью нового подхода к технологиям.

Также ожидается, что новая серия iPhone 17 будет выпущена в сентябре 2025 года. В iPhone 17 Pro планируется использовать новый модуль камеры с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Складной iPhone может получить аналогичный модуль для унификации дизайна.

Выпуск складного iPhone ожидается в 2026 году, но официального названия устройства пока нет.