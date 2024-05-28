В Сеть слили ключевые характеристики камер новых Samsung Galaxy S25 Ultra

В сети раскрыли подробности о камерах Samsung Galaxy S25 Ultra, которые получат значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью.

Согласно известному информатору Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Ultra будет иметь четыре камеры, но с двумя ключевыми обновлениями.

Основная камера будет иметь разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная камера — 50 Мп, телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом — 50 Мп, а супертелеобъектив с 5-кратным оптическим зумом — также 50 Мп. Это означает значительные улучшения в сверхширокоугольной камере и одном из телеобъективов.

В сравнении с Galaxy S24 Ultra, которая имеет сверхширокоугольную камеру 12 Мп и телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом, новая модель значительно превосходит своего предшественника. Основная камера и супертелеобъектив остаются с разрешениями 200 и 50 Мп соответственно.

Ранее появлялись слухи о том, что Samsung может представить Galaxy S25 Ultra с тремя камерами, но информатор Ice Universe подтверждает наличие четырехкамерной конфигурации.

Несмотря на то, что источник не упоминал об этом, по слухам, в Galaxy S25 Ultra будет использоваться новый 200-мегапиксельный сенсор размером около 1 дюйма. Если это подтвердится, то возможности камеры значительно улучшатся за счет аппаратного обновления.

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Ultra будет также оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4 и работать на базе One UI 7, основанной на Android 15. В то же время, изменения в дизайне устройства могут быть минимальными.