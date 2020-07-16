В сеть слили карту релизов процессоров от Qualcomm

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.8 EUR/RUB: 80.84 BTC/USD: 8756.9

16 августа : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

В сеть слили карту релизов процессоров от Qualcomm

16.07.2020 11:00

Компания Qualcomm допустила утечку информации, благодаря чему стало известно, когда и какие модели процессоров готовят к презентации. В сеть слили карту релизов процессоров от Qualcomm
В сеть слили карту релизов процессоров от Qualcomm. Стоит отметить, что недавно состоялась презентация модели чипа Snapdragon 865 Plus, но работы над новыми проектами продолжаются.

Так, следующим новым процессором станет новое поколение Snapdragon 865, которое будет называться Snapdragon 875. Этот процессор будет предназначен для топовых смартфонов 2021 года.

При этом в этом году компания планирует презентацию еще моделей Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Их запуск запланирован на четвертый квартал года.

В первом квартале следующего года будет проходить премьера Snapdragon 875G и Snapdragon 435G, а чуть позднее дебютирует и Snapdragon 735G.

Последний будет предназначен для устройств среднего ценового сегмента.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги