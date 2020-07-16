Компания Qualcomm допустила утечку информации, благодаря чему стало известно, когда и какие модели процессоров готовят к презентации.

В сеть слили карту релизов процессоров от Qualcomm. Стоит отметить, что недавно состоялась презентация модели чипа Snapdragon 865 Plus, но работы над новыми проектами продолжаются.

Так, следующим новым процессором станет новое поколение Snapdragon 865, которое будет называться Snapdragon 875. Этот процессор будет предназначен для топовых смартфонов 2021 года.

При этом в этом году компания планирует презентацию еще моделей Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Их запуск запланирован на четвертый квартал года.

В первом квартале следующего года будет проходить премьера Snapdragon 875G и Snapdragon 435G, а чуть позднее дебютирует и Snapdragon 735G.

Последний будет предназначен для устройств среднего ценового сегмента.