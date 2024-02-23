В Сеть слили изображения нового поколения смартфона Nothing Phone

Nothing готовится к запуску телефона Nothing Phone и представит его 5 марта. По слухам, в Индии он будет стоить около 25 000 рупий и станет самым доступным смартфоном компании.

В сети появилось еще несколько рендеров, которые распространили инсайдеры. На них показан смартфон Nothing Phone 2 в белом и черном цветах.

На данный момент компания официально подтвердила, что смартфон оснащен чипом Dimensity 7200 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ виртуальной оперативной памяти.

В отчетах утверждается, что устройство будет оснащено 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем FHD + 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Что касается камер, то аппарат может быть оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной 50-мегапиксельной камерой на задней панели.

Также ожидается Android 14, Nothing OS 2.5.2 и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Во Франции смартфон поступит в продажу в вариантах 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Скорее всего, эти модели будут стоить 349 евро и 399 евро соответственно.