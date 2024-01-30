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В сеть слили характеристики грядущего Sony Xperia 1 VI

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Согласно последней утечке, новый телефон будет иметь тройную камеру, в то время как предшественник имел двойную основную камеру.

Технические характеристики Sony Xperia 1 VI включают 48-мегапиксельный сенсор для каждой из трех камер. Все три камеры будут использовать технологию Exmor T, которая обеспечивает улучшенное поглощение света и снижение шума на фотографиях.

Основной объектив будет иметь большую диафрагму f/1.4, 2-кратный оптический зум и автофокусировку с двумя фазовыми детекторами для более точной фокусировки.

Кроме того, телефон будет поддерживать электронную стабилизацию изображения при записи видео разрешением 1080p.

Сверхширокоугольная камера будет иметь фокусное расстояние 14-18 мм, что позволит снимать широкие сцены с высокой детализацией. Телеобъектив будет иметь 6-кратный цифровой зум и сможет делать подробные фотографии с помощью 48-мегапиксельного сенсора.

Хотя подробности о Sony Xperia 1 VI все еще ограничены, ожидается, что официальная презентация устройства состоится на MWC Barcelona 2024, которая запланирована на 28 февраля.

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