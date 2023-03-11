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В Сеть слили фотографии и некоторые характеристики нового смартфона Google Pixel 7a

Автор На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

Актуальная модель смартфона сейчас это Pixel 6a, но уже скоро его сменит преемник, который выйдет под названием Google Pixel 7a.

Информация об этом аппарате появляется в сети регулярно, а недавно даже в Сеть слили фото и некоторые характеристики. В целом дизайн смартфона будет похож на предшественника, впрочем оказалось, что и процессор окажется тот же, а именно Google Tensor G2.

Что касается других характеристик, то в новом Google Pixel 7A установят 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера будет иметь два датчика – 60 и 12 Мп.

Также известно о поддержке беспроводной зарядки мощностью 5 Вт. Презентация новинки может пройти уже в начале мая.

В Сеть слили фотографии и некоторые характеристики нового смартфона Google Pixel 7a В Сеть слили фотографии и некоторые характеристики нового смартфона Google Pixel 7a

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