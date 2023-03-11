В Сеть слили фотографии и некоторые характеристики нового смартфона Google Pixel 7a

Актуальная модель смартфона сейчас это Pixel 6a, но уже скоро его сменит преемник, который выйдет под названием Google Pixel 7a.

Информация об этом аппарате появляется в сети регулярно, а недавно даже в Сеть слили фото и некоторые характеристики. В целом дизайн смартфона будет похож на предшественника, впрочем оказалось, что и процессор окажется тот же, а именно Google Tensor G2.

Что касается других характеристик, то в новом Google Pixel 7A установят 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера будет иметь два датчика – 60 и 12 Мп.

Также известно о поддержке беспроводной зарядки мощностью 5 Вт. Презентация новинки может пройти уже в начале мая.