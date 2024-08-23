В сеть слили фото смартфона OPPO Find X8 с новым дизайном

Смартфон OPPO Find X8 будет представлен через полгода, но уже в сети появилась фотография, на которой, как утверждается, запечатлена новинка.

Флагман бренда, судя по фото, будет отличаться от предшественника. Так, вспышка размещена отдельно от блока камер, что напоминает дизайн предыдущих моделей, таких как Find X7 и Find N3. Также на левой стороне устройства присутствует переключатель беззвучного режима, аналогичный тому, что был в Find X7.

Интересно, что OPPO, похоже, решила отказаться от изогнутого корпуса, сделав Find X8 полностью плоским. На фотографии также можно заметить крупный блок камер с тремя объективами.

Предположительно, новый смартфон будет оснащен 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В качестве процессора предполагается использование MediaTek Dimensity 9400, а емкость аккумулятора составит 5600 мАч.