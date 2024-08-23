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В сеть слили фото смартфона OPPO Find X8 с новым дизайном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Смартфон OPPO Find X8 будет представлен через полгода, но уже в сети появилась фотография, на которой, как утверждается, запечатлена новинка.

В сеть слили фото смартфона OPPO Find X8 с новым дизайном

Флагман бренда, судя по фото, будет отличаться от предшественника. Так, вспышка размещена отдельно от блока камер, что напоминает дизайн предыдущих моделей, таких как Find X7 и Find N3. Также на левой стороне устройства присутствует переключатель беззвучного режима, аналогичный тому, что был в Find X7.

Интересно, что OPPO, похоже, решила отказаться от изогнутого корпуса, сделав Find X8 полностью плоским. На фотографии также можно заметить крупный блок камер с тремя объективами.

Предположительно, новый смартфон будет оснащен 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В качестве процессора предполагается использование MediaTek Dimensity 9400, а емкость аккумулятора составит 5600 мАч.

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