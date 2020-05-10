В сеть слили данные о будущих смартфонах Honor X10 и Honor X10 Pro

В сеть слили данные о будущих смартфонах Honor X10 и Honor X10 Pro10.05.2020 18:32
Зарубежный инсайдер опубликовал подробности о грядущих моделях смартфонов Honor X10 и Honor X10 Pro, которые будут представлены, как ожидается 20 мая.
Как стало известно, обе модели смартфонов будут оснащены процессором Kirin 820 и в целом они будут одинаковыми, за исключением некоторых деталей.
Экраны в смартфонах получат частоту обновления 90 Гц и выполнены они по технологии IPS. Основная камера в новинках будет иметь разрешение 40 Мп, а дополнительные датчики у них будут разниться.
Пока известно, что в основной камере старшей модели обязательно будет 2 Мп модуль, а также она получит NFC и улучшенную систему охлаждения.
Что касается объёма памяти, то младшая будет представлена в конфигурации 6/64 ГБ, а старшая получит вариант 8/128 ГБ.
Емкость батареи составит 4 200 мАч и она будет иметь поддержку 22,5 Вт зарядки.
Еще источнику удалось выяснить предварительные цены на новинки. Так, Honor X10 обойдется в 255 долларов, а Honor X10 Pro оценят в 340 долларов.
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