В сеть просочился электрический внедорожник BYD Tang

Новая модель BYD Tang EV только что появилась в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая с немного обновленным дизайном. Компания ранее запустила BYD Tang EV на международном уровне в таких регионах, как Норвегия, и эта новая модель, похоже, станет его преемницей.

Наиболее заметным изменением дизайна является передняя часть автомобиля, которая теперь оснащена более современной минимальной решеткой радиатора. Модель этого года отличалась решеткой, которая занимала большую часть передней части электромобиля, но в новом дизайне она имеет меньшую решетку с хромированной отделкой. На новой решетке также есть логотип автомобиля «Tang».

Кроме этого, остальная часть тела не претерпела особых изменений. Задняя часть и боковые стороны автомобиля практически неотличимы от его более старой модели, хотя длина кузова была немного увеличена. Таким образом, длина, ширина и высота нового BYD Tang EV составляют 4900 мм x 1950 мм x 1725 мм соответственно, а колесная база составляет 2820 мм.

Что касается двигателя внедорожника, то это электродвигатель мощностью 168 кВт (примерно 229 лошадиных сил). Фактически мощность была уменьшена по сравнению с текущей одномоторной версией Tang EV. Однако вскоре ожидается выпуск полноприводной версии с двумя двигателями.

Литий-железо-фосфатная батарея Blade в новом BYD Tang EV была модернизирована с увеличенной плотностью, увеличившись с 140 Втч / кг до 150 Втч / кг, что является значительным обновлением. Из-за этого время автономной работы / запас хода автомобиля достигнет 700 километров.

Текущих моделей BYD Tang EV в продаже всего три, а именно: флагманские полноприводные высокопроизводительные, дальнемагистральные, полноприводные и высокопроизводительные.

Новая модель заменит текущий одномоторный вариант и должна быть представлена ​​на автосалоне в Гуанчжоу 19 ноября.

Источник — Astera.