В сеть просочилось живое изображение Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 только что был замечен в новой утечке. Реальное изображение планшета только что появилось в сети, его дизайн напоминает iPad Pro от Apple, в то время как другой отчет показал, что устройство будет запускаться с MIUI 12.5 из коробки.

Изображение из реальной жизни было предоставлено SlashLeaks, взявшим его у блоггера Weibo, китайского веб-сайта микроблогов. Сообщается, что это изображение предназначено для Mi Pad 5 и дает нам возможность взглянуть на его заднюю панель. Планшет выглядит довольно тонким, а его система камер похожа на квадратный модуль iPad Pro на задней панели. На нем даже есть официальный логотип бренда Xiaomi.

Если предположить, что изображение — это не просто задняя крышка будущего планшета, Mi Pad 5 выглядит гладким и премиальным. Хотя он действительно очень похож на iPad Pro от гиганта из Купертино. Другими словами, мы можем ожидать, что китайский технический гигант нацелится на рынок планшетов Android высокого класса с этим новым планшетом. Имейте в виду, что на данный момент это все еще неподтвержденная утечка, поэтому отнеситесь к ней с недоверием.

Примечательно, что известный специалист по Weibo, @ 数码 闲聊 站, также заявил, что Mi Pad 5 будет запускаться с MIUI 12.5 из коробки вместо пользовательского скина MIUI 13. Кроме того, это не ограничивается только планшетом, поскольку блоггер считает, что Mi MIX 4 также поступит с MIUI 12.5, что не похоже на некоторые предыдущие слухи.

Источник — Astera.