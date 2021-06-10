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В сеть просочились живые снимки Realme Book, которые, вероятно, дебютируют с Realme Pad 15 июня

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Свежий отчет Android Authority показал, что устройство будет называться Realme Book. Издание также поделилось живыми снимками устройства.

В сеть просочились живые снимки Realme Book, которые, вероятно, дебютируют с Realme Pad 15 июня

Realme Book имеет дизайн, вдохновленный MacBook, поскольку он имеет гладкий корпус с серебристой краской. Издание сообщило, что устройство имеет алюминиевый корпус с логотипом Realme на крышке. На нижней стороне устройства, похоже, есть решетки с двумя динамиками, что указывает на то, что он будет предлагать стереовыход.

В публикации утверждается, что USP Realme Book — это дисплей, поддерживающий соотношение сторон 3:2, который обрамлен тонкими лицевыми панелями. Порты подключения Realme Book не видны ни на одном из изображений, предоставленных публикацией. Однако он утверждает, что у него есть порт USB-C, который может поддерживать зарядку. Ожидается, что ноутбук Realme также поступит в различных конфигурациях.

Помимо Realme Book, компания также работает над новым планшетом. Вчера директор по маркетингу Realme Фрэнсис Ван провел опрос, чтобы фанаты могли выбрать между Realme Pad и Realme Tab в качестве названия первого планшета компании. Выяснилось, что планшет имеет металлическую конструкцию, квадратный дизайн и одну или две камеры на задней панели.

Ожидается, что Realme Book и Realme Pad будут анонсированы во время глобального мероприятия по запуску Realme GT 5G, которое состоится 15 июня. Ожидается, что оба устройства появятся на рынке с конкурентоспособными ценами.

Источник — Astera.ru.

Realme Realme Book Realme Pad
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