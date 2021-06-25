В сеть просочились спецификации и цены OPPO A93s 5G

Загадочный смартфон OPPO с номером модели PFGM00 был сертифицирован двумя важными органами Китая, такими как TENAA и 3C, в начале этого месяца. Эти сертификаты раскрыли внешний вид и характеристики телефона, но не было никакой информации о его конечном названии продукта. Сегодня телефон появился в библиотеке продуктов China Telcom с указанием даты выпуска, цен и названия.

Список China Telecom подтверждает, что телефон OPPO PFGM00 дебютирует на домашнем рынке как OPPO A93s 5G. Телефон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с дырочным дизайном, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и системой с тройной камерой 48 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя.

Чип MT6833, который представляет собой не что иное, как Dimensity 700 SoC, находится под капотом устройства. Ожидается, что устройство будет выпущено в Китае с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ. Ожидается, что обе модели будут иметь 8 ГБ оперативной памяти. В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Другие функции телефона включают порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев.

OPPO A93s 5G новая версия Snapdragon 480 питание OPPO A93 5G , который был объявлен в январе 2021 Единственное различие между обоими телефонами в том , что A93s 5G поставляется с чипом MediaTek.

Ожидается, что OPPO A93s 5G будет выпущен в Китае 7 июля. Версии телефонов на 128 и 256 ГБ могут стоить 1999 юаней (~ 310 долларов США) и 2199 юаней (~ 340 долларов США) при запуске. Скорее всего, он будет трех цветов, таких как белый персиковый газированный напиток, Early Summer Light Sea и Summer Night Star River.

Источник — Astera.