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В Сеть просочились рекламные ролики Intel Tiger Lake

29.08.2020 19:57

Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров Tiger Lake 11-го поколения поступят в продажу в этом году. Intel недавно сообщила, что Tiger Lake обеспечит более чем повышение производительности ЦП на несколько поколений, значительное улучшение производительности ИИ и огромный скачок в графической производительности и интегрированный Thunderbolt 4. Сегодня просочился рекламный ролик о грядущем процессоре Intel Core 11-го поколения Tiger Lake. онлайн. Как и ожидалось, в этой акции подчеркивается повышенная производительность, ускоренный ИИ и многое другое.

Улучшения архитектуры Intel Core «Tiger Lake SoC» 11-го поколения:

  • Новое ядро ​​ЦП Willow Cove со значительным повышением частоты благодаря достижениям 10-нм технологии SuperFin.
  • Новая графика Xe с 96 исполнительными блоками (EU) со значительным повышением эффективности производительности на ватт.
  • Управление питанием — автономное динамическое масштабирование частоты напряжения в когерентной структуре, повышенная эффективность полностью интегрированного регулятора напряжения.
  • Структуры и память — 2-кратное увеличение пропускной способности когерентной фабрики, пропускная способность памяти ~ 86 ГБ / с, проверенные LP4x-4267, DDR4-3200; Возможности архитектуры LP5-5400.
  • Выделенный IP-адрес Gaussian Network Accelerator (GNA) 2.0 для маломощных нейронных логических выводов, разгрузившихся от ЦП. Примерно на 20% ниже загрузка ЦП на GNA по сравнению с ЦП (рабочая нагрузка по подавлению шума).
  • IO — Встроенный TB4 / USB4, встроенный PCIe Gen 4 на ЦП для доступа устройств к памяти с малой задержкой и высокой пропускной способностью.
  • Дисплей — до 64 ГБ / с изохронной пропускной способности памяти для нескольких дисплеев с высоким разрешением. Выделенный путь фабрики к памяти для поддержания качества обслуживания.
  • IPU6 — до шести датчиков с видео 4K30, изображением 27MP, архитектурными возможностями изображения до 4K90 и 42MP.

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