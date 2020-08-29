В Сеть просочились рекламные ролики Intel Tiger Lake

Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров Tiger Lake 11-го поколения поступят в продажу в этом году. Intel недавно сообщила, что Tiger Lake обеспечит более чем повышение производительности ЦП на несколько поколений, значительное улучшение производительности ИИ и огромный скачок в графической производительности и интегрированный Thunderbolt 4. Сегодня просочился рекламный ролик о грядущем процессоре Intel Core 11-го поколения Tiger Lake. онлайн. Как и ожидалось, в этой акции подчеркивается повышенная производительность, ускоренный ИИ и многое другое.

Улучшения архитектуры Intel Core «Tiger Lake SoC» 11-го поколения: