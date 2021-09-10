В Сеть просочились основные характеристики OPPO A11

Ранее на этой неделе известный аналитик Эван Бласс поделился фотографиями смартфона OPPO A11s. Теперь он вернулся с новой утечкой, чтобы раскрыть все основные характеристики телефона.

OPPO A11s технические характеристики и особенности

OPPO A11s имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель с перфорированным дизайном. Экран предлагает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей, плотность пикселей 269ppi и частоту обновления 90 Гц.

В A11s есть 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Прямоугольный модуль камеры, доступный на задней панели, оснащен 13-мегапиксельной основной камерой. Он сочетается с парой 2-мегапиксельных датчиков, которые могут быть датчиком глубины и макросъемкой.

Snapdragon 460 чипсет будет присутствовать под капотом Oppo A11s. Ожидается, что он поступит в трех вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища, 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища.

Android 10 на основе пользовательского интерфейса ColorOS 7.2 будет предустановлен на устройстве. Он будет поддерживаться батареей емкостью 5000 мАч. Просочившиеся изображения устройства показали, что на нем будет установлен сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ожидается, что он поступит в двух цветах, таких как черный и белый.

Китайский текст на просочившихся рендерах A11 указывает на то, что он может скоро появиться в Китае. Неясно, какие другие рынки получат смартфон. В настоящее время нет информации о ценах на устройство. Помимо раскрытия спецификаций A11s, Бласс также заявил, что OPPO скоро выпустит два телефона, такие как OPPO K9 Pro и Find X3 Pro Lensman edition.