В сеть просочились ключевые характеристики OPPO F19

В прошлом месяце стало известно, что OPPO работает над новым телефоном под названием OPPO F19s. В начале этого месяца телефон OPPO с номером модели CPH2233 был замечен на сертификации Bluetooth SIG с прозвищем OPPO F19s. Теперь свежая утечка MySmartPrice раскрыла ключевые характеристики телефона.

OPPO F19s технические характеристики

Согласно публикации, OPPO F19 будет оснащен 6,43-дюймовой панелью AMOLED с перфорированной панелью, которая будет предлагать соотношение сторон 20: 9 и разрешение Full HD +. Он оснащен фронтальной камерой Sony IMX471 с разрешением 16 мегапикселей.

Задняя камера телефона оснащена 48-мегапиксельной основной камерой и парой 2-мегапиксельных датчиков, которые можно использовать для добавления эффектов глубины и макросъемки. Он будет поддерживаться батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

О процессоре OPPO F19s нет ни слова. Вероятно, он будет оснащен той же SoC Snapdragon 662, которая питает существующий OPPO F19 . F19 будут поставляться с 6 ГБ оперативной памяти и будут поддерживать до 5 ГБ виртуальной памяти. Телефон будет работать под управлением Android 11 на базе ColorOS 11.1, в котором будет добавлена ​​новая функция, называемая SMS о низком заряде батареи. Он отправит SMS с текущим местоположением предварительно установленному контакту.

F19 будут иметь так называемый «OPPO Glow Design», который может быть похож на антибликовый и сверкающий дизайн, предлагаемый дизайном Reno Glow линейки Reno 6. F19 будет иметь толщину 7,95 мм и вес 175 граммов. Аппарат может дебютировать в ближайшем месяце.