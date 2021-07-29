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В Сеть пообещали выложить инструкцию по установке iOS 14 на Android-смартфоны

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Смартфоны iPhone пользуются большом спросом не только из-за внешнего вида и «железа», но также за счет стабильной и надежной операционной системы iOS.

Но как оказалось, iOS 14 можно установить не только на поддерживаемые iPhone, но также и Android-смартфоны.

На Slashleaks появилась история, в которой написано, что на Google Pixel 4 можно установить iOS 14, причем автор написал, что он с товарищем может опубликовать инструкцию по установке.

В качестве доказательства на Slashleaks опубликовали снимок Google Pixel 4 с iOS 14.

В Сеть пообещали выложить инструкцию по установке iOS 14 на Android-смартфоны

Автор со своим другом написали компилятор Swift на JavaFX и создали драйверы для Pixel 4, но перед этим долгое время они изучали ядро программного обеспечения компании Apple.

На всю работу программистам потребовалось четыре месяца, причем Google Pixel 4 с iOS 14 на серверах Apple ведётся как iPhone XS Max. Разработчики уверяют, что Google Pixel 4 с iOS 14 работает достаточно стабильно.

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