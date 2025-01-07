В серии POCO F7 будет представлено три модели смартфонов Redmi

Вышли новые сведения о серии POCO F7, которая включает модели POCO F7, POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra.

Эти устройства будут оснащены мощным оборудованием и пройдут ребрендинг для разных регионов, продолжая традицию Xiaomi предлагать технологии по доступным ценам.

Как сообщается, POCO F7, известный как Redmi Turbo 4 Pro в других странах, будет работать на процессоре Snapdragon 8s Elite, что обеспечит отличную производительность для игр и многозадачности.

POCO F7 Pro, в Китае представленный как Redmi K80, получит значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью.

Топовая модель, POCO F7 Ultra, будет известна как Redmi K80 Pro в Китае и предложит высококачественную камеру и премиальные материалы. Все модели будут иметь разные названия для различных рынков.

Серия POCO F7 обещает высокую производительность и качество по привлекательным ценам, что делает её интересной для геймеров и любителей технологий.

Ожидается, что Xiaomi скоро объявит цены и даты релиза, и пользователи с нетерпением ждут подробностей о новых моделях.