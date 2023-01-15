Главная » Новости

В «Сбере» сделали свою программу для установки приложения СБОЛ на iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 239 Опубликовано

«Сбер» недавно объявил о новой услуге, в рамках которой предлагается бесплатная установка приложения СБОЛ на iOS устройства. Эта услуга предоставляется бесплатно и как оказалось, для этого используется специальная утилита Sberbank Installer iOS.

«Установка приложения для доступа к сервисам «Сбера» производится с использованием технологии собственной разработки» — сказали представители банка.

Установить СБОЛ на iPhone можно не в любом отделении, так как услуга доступна в 5000 тыс. отделениях, при этом у компании по всей России 14 тыс. отделений.

Утилита «Сбера» работает через iMazing, а это стороннее приложение для ПК, которое позволяет устанавливать любые программы, созданные для iOS.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.