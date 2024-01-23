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В Сбербанке раскрыли схему обмана бухгалтеров через фейковые аккаунты директоров

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Компания Сбербанк сообщила о новом виде мошенничества, направленного против корпоративных клиентов. Мошенники создают фейковые аккаунты руководителей компаний в мессенджерах.

Чтобы сделать профиль более достоверным, они могут использовать фотографии из доступных источников, таких как веб-сайт компании или аватар настоящего аккаунта.

Затем мошенники начинают переписку с бухгалтерами компаний от имени фейкового аккаунта. После некоторого общения, они дают поручение перевести деньги на указанные ими реквизиты.

Если сотрудник не подозревает обмана и выполняет задачу, деньги переводятся на счета «дропов» — людей, которые обналичивают похищенные средства.

Хотя кибермошенники реже обманывают юридические лица, чем физических лиц, украденные суммы в таких случаях обычно значительно выше.

Сбербанк рекомендует быть более внимательными и задавать себе вопросы при получении подобных сообщений, например, почему руководитель внезапно создал новый аккаунт в мессенджере и почему он обращается к вам в такой странной манере.

Чтобы избежать стать жертвой мошенников, рекомендуется лично связаться с руководителем и прояснить ситуацию по телефону или встрече.

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