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В СберБанке объяснили клиентам, как зайти в «СберБанк Онлайн» из-за рубежа

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Практически все клиенты СберБанка за рубежом столкнулись с проблемой входа в «СберБанк Онлайн» на смартфоне.
Данную проблему не отрицают и в СберБанке, поэтому специалисты кредитного учреждения рассказали, как зайти в приложение за рубежом.

Для этого не советуют использовать бесплатные точки Wi-Fi, которые часто можно встретить в кафе, гостинице или на вокзалах.

Лучше всего подключаться к защищенным сетям, если есть возможность, или использовать мобильную связь.

Также для входа нужен российский IP-адрес, так как именно с зарубежным IP-адресом и происходит сбой при входе в «СберБанк Онлайн».

Помимо этого, не все провайдеры могут обеспечить стабильный доступ к российской платформе.

При использовании веб-версии «СберБанка Онлайн», нужно соблюдать все те же требования.

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