В Сбербанке назвали правила безопасного обновления “Сбербанк Онлайн”

Сбербанк рассказал своим клиентам, как правильно обновлять мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Банк напоминает, что при входе в приложение пользователи всегда получают уведомление о выходе новой версии.

Существует несколько способов обновления приложения. Один из них — сделать это непосредственно в самом приложении, выбрав в меню раздел «Настройки» и затем «О приложении».

Также обновление можно найти на официальном сайте Сбербанка, но этот вариант доступен только для устройств на Android. Кроме того, пользователи могут загрузить обновление в магазинах приложений, таких как RuStore, Huawei App Gallery и Samsung Galaxy Store, которые также поддерживают Android.

Сбербанк предупреждает о рисках обновления через неофициальные источники. Клиенты не должны переходить по случайным ссылкам из СМС или мессенджеров, так как это может привести к установке вредоносного программного обеспечения, которое имитирует приложение «Сбербанк Онлайн» и может угрожать безопасности их финансов.

Банк подчеркивает, что важно использовать только проверенные способы обновления, чтобы защитить личные данные и средства клиентов.