Спрос на новую модель iPhone вырос в 2 раза в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга активно интересуются новыми iPhone 15, востребованность которых превысила все ожидания.

Спрос на базовую модель iPhone 14 был ниже, в отличие от iPhone 15. Согласно данным магазинов, количество предзаказов на новинку в 2 раза больше, чем на прошлогодний смартфон.

Популярностью среди петербуржцев пользуются модели Pro, что связывают со скоростными характеристиками. 50% заказов приходится на iPhone 15 Pro Max, 45% — на Pro.

Чаще всего заказывают память 256 ГБ, на этот вариант пришлось половина предзаказов.

Лидирующие цвета среди Pro — Natural Titanium и Blue Titanium. Для базовых версий покупатели выбирают черный и розовый варианты окраски. Таким образом, iPhone 15 задал новую планку продаж в Санкт-Петербурге.