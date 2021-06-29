В Samsung продлили сроки поддержки некоторых смартфонов Galaxy

Ранее в компании Samsung обновления операционной системы выпускали в течение трех лет, а обновления безопасности – четыре года.

Согласно обновленной политике, срок поддержки некоторых смартфонов увеличили до пяти лет. Однако, речь идет об обновлениях безопасности и только устройствах для корпоративных клиентов.

Для таких клиентов обновление безопасности увеличили до пяти лет, и это касается таких смартфонов как: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy XCover 5 и Galaxy Tab Active 3.

Сделают ли такую поддержку для обычных покупателей, пока не сообщается.