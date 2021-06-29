Главная » Новости

В Samsung продлили сроки поддержки некоторых смартфонов Galaxy

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 139 Опубликовано

Ранее в компании Samsung обновления операционной системы выпускали в течение трех лет, а обновления безопасности – четыре года.

Согласно обновленной политике, срок поддержки некоторых смартфонов увеличили до пяти лет. Однако, речь идет об обновлениях безопасности и только устройствах для корпоративных клиентов.

Для таких клиентов обновление безопасности увеличили до пяти лет, и это касается таких смартфонов как: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy XCover 5 и Galaxy Tab Active 3.

Сделают ли такую поддержку для обычных покупателей, пока не сообщается.

Samsung
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов