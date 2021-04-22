В Samsung предложили новые варианты использования старых смартфонов

Корейская компания запустила программу Galaxy Upcycling at Home в рамках уже существующей инициативы Galaxy Upcycling.

Новое предложение от Samsung направлено на использование старых смартфонов в системе «умного» дома.

Для этого было выпущено специальное обновление для устаревших устройств. В нем предлагается выбрать для устройств один из нескольких сценариев.

Так, через сервис Galaxy Upcycling at Home можно аппарат использовать для присмотра за ребёнком или в качестве дверного звонка.

Старый смартфон в этом режиме на основное устройство пользователя будет отправлять уведомление, если ребенок заплакал, постучали в дверь или начала лаять собака.

Также смартфон предлагают задействовать как датчик освещённости, когда он сможет включать свет в помещении.

Galaxy Upcycling at Home пока существует только в качестве бета-версии. Работает сервис пока только в США, Южной Корее и Великобритании.

В новой инициативе участвуют смартфоны линейки Galaxy S, Note и Z, выпущенные в 2019 году или позднее.