В Samsung порекомендовали разбить неисправный SSD перед отправкой на замену

Samsung разрешила пользователю уничтожить SSD накопитель прежде чем отправить его на обмен по гарантии.

Владелец накопителя Samsung 980 Pro обратился в Германии в техподдержку Samsung.

Пользователь заявил, что его 2ТБ SSD Samsung 980 Pro находится в нерабочем состоянии, причем он привел все доказательства, что устройство не выполняет свои функции.

Техподдержка Samsung предложила обменять SSD на новый, но пользователь отказался это делать, так как на нем якобы хранится важная информация, которую он не может передать в компанию даже на нерабочем накопителе.

В ответ техподдержка предложила уничтожить Samsung 980 Pro, добавив, что пользователь может его разбить молотком или просверлить в нем отверстия.

Главное, чтобы все эти действия были записаны на камеру, чтобы на заводе не возникали вопросы, почему накопитель пришел в таком состоянии.