Главная » Новости

В Samsung порекомендовали разбить неисправный SSD перед отправкой на замену

Автор На чтение 1 мин Просмотров 134 Опубликовано

Samsung разрешила пользователю уничтожить SSD накопитель прежде чем отправить его на обмен по гарантии.
Владелец накопителя Samsung 980 Pro обратился в Германии в техподдержку Samsung.

Пользователь заявил, что его 2ТБ SSD Samsung 980 Pro находится в нерабочем состоянии, причем он привел все доказательства, что устройство не выполняет свои функции.

Техподдержка Samsung предложила обменять SSD на новый, но пользователь отказался это делать, так как на нем якобы хранится важная информация, которую он не может передать в компанию даже на нерабочем накопителе.

В ответ техподдержка предложила уничтожить Samsung 980 Pro, добавив, что пользователь может его разбить молотком или просверлить в нем отверстия.

Главное, чтобы все эти действия были записаны на камеру, чтобы на заводе не возникали вопросы, почему накопитель пришел в таком состоянии.

Samsung
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.