В компании завершили внутреннее расследование по поводу кражи данных пользователей, которая произошла в июле.

До этого Samsung не комментировала ситуацию, о которой стало известно СМИ. Теперь руководство решило выпустить сообщение, в котором говорится об атаке хакеров и утечке информации пользователей.

В Samsung подтвердили взлом и утечку контактных данных своих пользователей в июле, отметив при этом, что номера кредитных карт и социального страхования не были затронуты.

В некоторых данных содержалась информация об имени, дате рождения, регистрационных данных продукта, а также контактная и демографическая информация.

При этом в компании не стали сообщать, сколько клиентов пострадали в результате атаки хакеров, а также отказались комментировать, почему они решили сообщить о случившемся только сейчас.