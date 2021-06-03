В Samsung подтвердили наличие проблемы с камерой у Galaxy S21

Проблему обещают исправить с обновлением, которое выпустят в этом месяце.

Ранее пользователи стали жаловаться на низкую производительность смартфона, когда включена камера.

Особенно плохо устройства Galaxy S21 работали при переключении режимов и уровней масштабирования.

Жалобы появлялись от многих пользователей смартфонов, а недавно один из инженеров компании на форуме подтвердил наличие проблемы с камерой у Galaxy S21, а также сообщил, что все будет исправлено с выходом обновления в июне.

Было отмечено, что проблема возникает в случае нехватки памяти или вычислительных ресурсов для определенного действия, в том числе и работы портретного режима.