В Samsung нашли способ производства чипов ИИ без участия человека

Samsung Electronics стремится к полной автоматизации своих заводов и устранению человеческого фактора в процессе производства.

Инспирированная опытом компаний Tesla и Amazon, Samsung начала разработку новой технологии под названием Smart Sensing System. Эта система позволит гиганту изменить принцип работы своих фабрик по производству полупроводниковой продукции. Благодаря этой системе, компания сможет мониторить и анализировать процесс производства без участия человека.

Samsung Electronics планирует построить полностью беспилотные заводы, которые будут функционировать без участия людей. Это планируется реализовать уже через шесть лет. Вся производственная экосистема будет опираться на искусственный интеллект, способный управляться с большим объемом данных и автоматически оптимизировать работу оборудования.

На данный момент Samsung активно инвестирует десятки миллионов долларов в проекты, связанные с разработкой интеллектуальных датчиков, которые станут «органами чувств» для искусственного интеллекта.

Уже сейчас у компании есть смарт-датчики, которые следят за качеством плазмы при изготовлении кремниевых пластин. Это крайне важный момент, так как от этого зависит качество последующих производственных процессов, включая прессование, напыление химических слоев и очистку полупроводников. Точность измерений этих датчиков имеет прямое влияние на окончательное качество производимых чипов.

Одним из главных преимуществ таких датчиков является их компактный размер, что позволяет легко интегрировать их на уже существующих заводах без необходимости расширения «чистых зон».

Стоит отметить, что эти смарт-датчики производятся в Южной Корее, что поможет компании не только сократить количество работников на своих заводах, но и уменьшить зависимость от зарубежных полупроводниковых компаний.