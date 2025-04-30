В Samsung Internet идет интеграция функции пересказа видео

Компания Samsung планирует добавить в прошивку One UI 8 на базе Android 16 новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая позволит кратко пересказывать содержание видео с любых веб-ресурсов. Об этом сообщает портал SammyGuru.

Инструмент под названием AI Video Summarize будет встроен в фирменный браузер Samsung Internet Browser. В отличие от аналогичных решений, ограниченных определёнными платформами, новая разработка сможет работать с видеороликами практически с любого сайта. Это обеспечит владельцам устройств Samsung быстрый доступ к ключевым моментам контента без необходимости просматривать весь материал.

Как уточняется, хотя подобные технологии уже существуют в сторонних браузерах, интеграция функции непосредственно в системное приложение упрощает её использование и делает её более доступной широкой аудитории.

Релиз стабильной версии One UI 8 ожидается летом 2025 года. Сейчас Samsung продолжает развертывание One UI 7, основанной на Android 15, однако обновление идёт с задержками из-за ранее выявленных технических проблем.