В Samsung Galaxy Z Flip3 будет отсутствовать камера под дисплеем

Вчера Samsung представила Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Оба устройства можно рассматривать как незначительное обновление по сравнению со своими предшественниками. Последний телефон также является первым смартфоном Samsung с камерой под дисплеем. Интересно, что в первом нет этой технологии.

По словам представителей Samsung, Galaxy Z Fold3 имеет идеальный форм-фактор для камеры под дисплеем. Другими словами, для реализации требуется экран большего размера, такой как 7,6-дюймовый складной холст, который есть на Galaxy Z Fold3.

Это еще не все, представители также говорят, что на Galaxy Z Flip3 селфи важнее. Следовательно, он поставляется с обычной 10-мегапиксельной камерой. Это явно говорит о том, что Samsung знает, что его камера под дисплеем первого поколения определенно не на высоте.

В любом случае, поскольку технологии улучшаются по мере того, как они стареют с новыми итерациями, мы можем увидеть смартфон Galaxy Z Flip с камерой под дисплеем в не столь отдаленном будущем.

Источник — Astera.