В Samsung Galaxy S21 подэкранная камера получит оптическую стабилизацию

Недавно авторитетный инсайдер в социальной сети написал, что Samsung планирует во флагманской линейке смартфонов установить подэкранную камеру.

Теперь появились новые подробности про эту камеру. Источник написал, что подэкранная камера в Galaxy S21 будет лучше чем те, что сейчас использует производитель в Galaxy S20.

Сам модуль подэкранной камеры получит оптическую стабилизацию, а его формат датчика будет больше чем Galaxy S20.

В компании рассматривают два варианта: формат 1/2 дюйма и 1/2,55 дюйма. Первый скорее всего на 48 Мп, а второй — на 12 Мп.

Для сравнения в Galaxy S20 установлена камера с датчиком формата 1/3,2, а в Galaxy S20 Ultra камера немного крупнее — 1/2,65 дюйма.