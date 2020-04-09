В Samsung Galaxy S21 может появится подэкранная камера

Анонс подэкранных камер прошел еще в прошлом году, но после этого было сказано, что пока смартфоны с такими фотомодулями не появятся, так как технология недоработанная.

Все связано с тем, что камера расположенная непосредственно под матрицей дисплея, не способна делать снимки удовлетворительного качества.

Но уже в следующем году Samsung может применить камеру под экраном в серии Galaxy S21.

Такие данные приводит инсайдер Ice universe. По данным этого авторитетного сетевого информатора, корейский производитель высоко оценивает свои возможности и уверен, что к выходу новой флагманской линейки сможет решить проблемы, связанные с качеством снимков.

Не исключено, что первым смартфоном с новой камерой станет аппарат линейки Galaxy A.

Samsung сейчас старается использовать передовые технологии в Galaxy A, а потом их применять во флагманской серии.