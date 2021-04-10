В Samsung анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2 с криптографической защитой

В Samsung анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2 с криптографической защитой10.04.2021 22:29
Samsung готовит новое поколение смартфона Galaxy A Quantum. В этом аппарате будет установлен квантовый генератор случайных чисел, который обеспечит максимально высокую защиту данных.
Первое поколение Galaxy A Quantum было представлено в мае прошлого года. По данным сетевого информатора, корейский производитель сейчас готовит новое поколение квантового смартфона.
Сообщается, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 855 Plus, работающий на максимальной частоте 2,96 ГГц. Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб постоянной.
Сразу после появления информации о Galaxy A Quantum 2 в сети было опубликовано рендерное изображение смартфона.
На них можно увидеть устройство, выполненное в фирменном стиле компании. Фронтальная камера устройства будет расположена в отверстии, размещенном по центру экрана.
На тыльной стороне можно увидеть тройную камеру. Источник сообщил про 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+, защитой от воды по стандарту IP67 и аккумулятором емкостью 4500 мАч.
В основной камере Galaxy A Quantum 2 будет установлен главные датчик изображения с разрешением 64 Мп.
Samsung Galaxy A Quantum 2 полноценно будет представлен 13 апреля.
В этот день смартфон станет доступен для заказа, а 23 апреля аппарат можно будет купить в розничных магазинах.
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