В Samsung анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2 с криптографической защитой

Samsung готовит новое поколение смартфона Galaxy A Quantum. В этом аппарате будет установлен квантовый генератор случайных чисел, который обеспечит максимально высокую защиту данных.

Первое поколение Galaxy A Quantum было представлено в мае прошлого года. По данным сетевого информатора, корейский производитель сейчас готовит новое поколение квантового смартфона.

Сообщается, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 855 Plus, работающий на максимальной частоте 2,96 ГГц. Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Сразу после появления информации о Galaxy A Quantum 2 в сети было опубликовано рендерное изображение смартфона.

На них можно увидеть устройство, выполненное в фирменном стиле компании. Фронтальная камера устройства будет расположена в отверстии, размещенном по центру экрана.

На тыльной стороне можно увидеть тройную камеру. Источник сообщил про 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+, защитой от воды по стандарту IP67 и аккумулятором емкостью 4500 мАч.

В основной камере Galaxy A Quantum 2 будет установлен главные датчик изображения с разрешением 64 Мп.

Samsung Galaxy A Quantum 2 полноценно будет представлен 13 апреля.

В этот день смартфон станет доступен для заказа, а 23 апреля аппарат можно будет купить в розничных магазинах.