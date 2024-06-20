В Самарском университете разработали и запускают приложение на основе ИИ

Студенты Самарского университета имени Королёва разработали инновационное приложение под названием ChefAI, которое поможет пользователям определить, что приготовить на ужин или обед на основе имеющихся у них продуктов.

Электронный помощник использует специально обученную нейросеть и рекомендательную систему для создания рационального плана питания и предлагает рецепты блюд, соответствующие вкусовым предпочтениям, диетическим ограничениям, калорийности и другим параметрам.

Для использования приложения пользователю достаточно просто направить камеру смартфона на содержимое холодильника или показать чек из продуктового магазина. Затем приложение, основываясь на обнаруженных продуктах, предоставляет выбор рецептов на экране.

Пользователь также может настроить приложение с учетом своих потребностей, включая предпочтения в питании, диетические требования, указания врача, национальные или религиозные традиции.

ChefAI основано на обученной нейросетевой модели YOLOv8, которая обеспечивает быстрое и точное обнаружение и классификацию продуктов. В настоящее время приложение разработано только для смартфонов на базе Android, но планируется расширить его доступность для различных платформ, подобно банковским приложениям. В настоящее время проходит тестирование пробной версии ChefAI.

Руководитель проекта, Георгий Красавин, отмечает, что хотя идея сочетания нейросетей и «Книги о вкусной и здоровой пище» не является уникальной, большинство подобных приложений на рынке разработаны за рубежом и не поддерживают русский язык.

Отличительные особенности самарского приложения включают быстрое сканирование продуктов и чеков через камеру смартфона, вместо ручного ввода списка продуктов, как требуется в других приложениях.

Кроме того, разработчики планируют добавить в новую версию ChefAI удобную функцию голосового ввода списка продуктов. Приложение также предлагает подробную систему фильтрации рецептов и может составлять общесемейное меню, учитывая требования и ограничения каждого члена семьи.

Команда разработчиков ChefAI состоит из четырех студентов, и они уже подали заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Коммерческий партнер из Татарстана поможет им выйти на рынок. Предполагается, что приложение ChefAI будет доступно для скачивания и использования с января 2025 года.

В долгосрочных планах разработчиков — создание «супераппа», который объединит множество функций в области питания, включая возможность доставки продуктов и готовой еды, интеграциюс существующими сервисами доставки еды и создание сообщества пользователей для обмена рецептами и советами.

ChefAI представляет собой интересный пример использования искусственного интеллекта и нейронных сетей в области питания и кулинарии. Приложение помогает пользователям оптимизировать свой рацион питания, предлагает рецепты с учетом имеющихся продуктов и индивидуальных предпочтений, а также упрощает процесс составления меню для всей семьи.

Важным преимуществом ChefAI является его способность быстро сканировать продукты и чеки через камеру смартфона, что делает процесс ввода данных более удобным и эффективным. Также планируется добавление голосового ввода списка продуктов, что еще больше упростит использование приложения.

Предстоящее тестирование пробной версии ChefAI позволит разработчикам собрать обратную связь от пользователей и внести необходимые улучшения перед официальным запуском приложения в январе 2025 года.