В RuStore внедрили искусственный интеллект

Искусственный интеллект теперь ответственен за рекомендации и поиск в RuStore, где внедрены передовые технологии машинного обучения (ML). Нейронные сети эффективно помогают пользователям находить необходимые приложения, предлагая персонализированные рекомендации и кураторские подборки.

Улучшенный поиск

ML активно используется для оптимизации поиска и рекомендации приложений. Алгоритм анализирует начальные символы, введенные пользователем, и предлагает популярные игры или приложения на основе аналогичных запросов.

Дополнительно, алгоритм учитывает текущие поисковые тенденции, предлагая альтернативные сервисы. Например, при запросе «почта» пользователь увидит другие приложения, популярные среди пользователей, использующих почтовые сервисы.

Улучшенные рекомендации

При формировании рекомендаций нейронные сети учитывают множество факторов, таких как количество установок и взаимодействий с приложениями, наличие отзывов, частота обновлений и другие важные параметры для пользователей.

В кураторские подборки включаются не только известные игры, но и новые проекты, что позволяет ИИ-модели продвигать новые приложения и помогать им привлекать аудиторию.

Источник: RuStore.