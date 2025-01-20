В Рунете замедлился рост фишинга, мошенники перешли в соцсети и мессенджеры

В российском интернете замедлился рост фишинга, и мошенники начали активно использовать социальные сети и мессенджеры, сообщили эксперты.

С 1 по 14 января в рамках проекта «Доменный патруль» было зафиксировано 1,2 тыс. обращений о неправомерном использовании доменов, что значительно меньше, чем в аналогичный период прошлого года, пишут Известия.

Мошенники применяют знакомые схемы, такие как голосования для взлома аккаунтов в Telegram и продажа поддельных билетов на мероприятия.

Специалисты отметили, что доменные зоны .RU и .РФ стали более безопасными, и время реагирования на угрозы сократилось почти вдвое.

Сервис Solar AURA также подтвердил снижение фишинговой активности в российских доменных зонах, однако мошенники продолжают использовать другие доменные зоны, такие как .COM. Большинство фишинговых сайтов быстро блокируются, но многие россияне все еще не используют антивирусы, что делает их уязвимыми для атак.