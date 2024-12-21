В Rozetked составили Топ-10 лучших среднебюджетных смартфонов 2024 года

В этом списке представлены устройства, которые могут стать отличным выбором для покупателей по мнению Rozetked.

Журналисты подвели итоги года и составили Топ-10 лучших среднебюджетных смартфонов 2024 года.

Google Pixel 8a, вошедший в список, является самым дорогим, но он обещает быть отличным субфлагманом. У него качественная камера и обновления на семь лет. Цены на него колеблются от 42 до 46 тысяч рублей.

Nothing Phone (2a) предлагает 6,7-дюймовый AMOLED экран и мощный процессор MediaTek. Он стоит от 36 до 44 тысяч рублей и выделяется оригинальным дизайном.

Motorola Edge 50 Neo — компактный смартфон с хорошими характеристиками. Он доступен от 36 тысяч рублей и имеет поддержку беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy A55 сочетает стиль и надежность, предлагая AMOLED экран и хорошую камеру. Его цена колеблется от 38 до 41 тысячи рублей.

Tecno Camon 30 Pro 5G — бюджетный вариант с AMOLED экраном и большой батареей. Его цена составляет 36-40 тысяч рублей.

Honor 200 впечатляет своим OLED экраном и мощными камерами. Он стоит от 38 до 43 тысяч рублей.

realme 13+ — более доступный смартфон с хорошими характеристиками, ценой от 30 до 36 тысяч рублей.

IQOO Z9 — новый игрок на рынке с отличной батареей и AMOLED экраном. Его цена варьируется от 28 до 32 тысяч рублей.

Poco X6 Pro предлагает сбалансированные характеристики за деньги, стоя от 34 до 40 тысяч рублей.

OnePlus Nord CE4 завершающий список, с ценой от 42 до 45 тысяч рублей и быстрой зарядкой.