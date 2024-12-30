В «Ростелекоме» предупредили россиян о новой мошеннической схеме

Эксперты компании «Фаззи Лоджик Лабс», входящей в группу «Ростелеком», сообщили о резком увеличении случаев кражи денег у юридических лиц с помощью новой мошеннической схемы.

Злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к компьютерам сотрудников компаний. Затем они создают фальшивую страницу банка, предлагая установить программу для подтверждения операций, которая на самом деле предназначена для перехвата СМС-сообщений.

При этом мошенники копируют внешний вид официальной страницы банка, что вводит пользователей в заблуждение. Установив вредоносное приложение, жертвы позволяют преступникам получить доступ к своим аккаунтам и переводить деньги, используя коды из СМС.

Чтобы защититься от подобных атак, «Ростелеком» рекомендует регулярно обновлять программное обеспечение, использовать надёжные антивирусные программы и соблюдать правила кибергигиены. Дмитрий Рейдман из «Ростелекома» отметил важность информирования общества о новых угрозах.

Компания также разработала систему Smart Fraud Detection, которая помогает выявлять новые тренды мошенничества и обеспечивает защиту бизнеса и клиентов.

Лилия Шароватова, генеральный директор «Фаззи Лоджик Лабс», подчеркнула, что их разработки направлены на борьбу с мошенничеством и защиту от финансовых потерь.

Источник: Ростелеком.