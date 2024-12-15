В Ростехе создали интеллектуальный комплекс для диагностики оборудования

Компания «РТ-Техприемка», входящая в Ростех, представила новый комплекс для прогностической диагностики оборудования.

Эта система может точно прогнозировать оставшийся срок службы техники с точностью не менее 99%, выявлять дефекты на ранних стадиях и отслеживать отклонения от заданных условий эксплуатации.

Комплекс предназначен для диагностики оборудования в различных отраслях, включая машиностроение, металлургию, химию и топливно-энергетический комплекс.

Он сочетает в себе программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта и электронную базу данных о возможных отказах оборудования.

По словам генерального директора «РТ-Техприемка» Владлена Шорина, около 85% всех отказов оборудования происходит из-за преждевременного износа.

Новый комплекс поможет предсказывать потенциальные неисправности, что может сократить расходы на обслуживание до 40% и продлить срок службы динамического оборудования на 50%.